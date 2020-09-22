С 2013 года экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден выручил от продажи своей книги «Личное дело» 4,2 миллиона долларов. За платные выступления он получил 1,03 миллиона долларов. Вашингтон заявил, что имеет право на эти деньги, и бывший сотрудник спецслужб согласился их отдать.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, Минюст подал иск против Сноудена в связи с публикацией его книги из-за нарушений его обязательств «о неразглашении». Правительство считает, что имеет право на полученные от продаж «Личного дела» деньги, и суд города Александрия (Вирджиния) поддержал его претензии.

Американские власти инициировали гражданское дело отдельно от уголовного о раскрытии секретных данных. Минюст считает, что Сноуден получил популярность благодаря тому, что присвоил государственную информацию. Следовательно, он не имеет права получать прибыль от изданной книги.

Перебежчик и администрация президента США Дональда Трампа пришли к соглашению, что он поместит деньги на трастовый счет. Но власти не смогут их немедленно получить, так как Сноуден намерен оспорить в суде решение о его обязательствах «о неразглашении».

В 2013 году Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные документы о слежке спецслужб США и Великобритании за собственными гражданами в интернете. Россия предоставила ему убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. С тех пор Сноуден уже дважды продлевал российский вид на жительство. В апреле стало известно, что он собирается продлить действие документов еще на три года.