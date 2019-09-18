  • Сноуден объявил свою книгу самой продаваемой в мире. И ему в этом помогли США

    18 сентября 2019, 12:52

    Дарья Бунякова

    Минюст США подал в суд на бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена за публикацию книги «Личное дело». Иск настолько повлиял на популярность мемуаров, что издание сразу стало самым продаваемым в мире. Об этом в Twitter рассказал сам автор работы.
    Сноуден объявил свою книгу самой продаваемой в мире. И ему в этом помогли США

    Сноуден прокомментировал иск США из-за публикации его мемуаров

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    «Несколько часов спустя после того, как правительство США подало иск с целью пресечь публикацию моих новых мемуаров, Permanent Record („Личное дело“), та самая книга, которую правительство не хочет допустить до читателей, стала самой продаваемой в мире», — написал Сноуден.

    Речь идет об иске американских властей, которые хотят запретить распространение мемуаров бывшего агента Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. По мнению Вашингтона, перед публикацией автор должен был предоставить книгу на согласование. Своими действиями экс-агент нарушил закон о неразглашении.

    Сноудену пришлось уехать из США в 2013 году после передачи данных о программах интернет-слежки американских и британских спецслужб. Информацию он предоставил газетам Washington Post и Guardian. Сноуден приехал в Россию из Гонконга и получил убежище. Благодаря своему отказу от продолжения деятельности против Вашингтона. Москва выдала американцу вид на жительство.