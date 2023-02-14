14 февраля 2023, 02:32
Сноуден объяснил создание США паники вокруг сбитых воздушных объектов
Сноуден: США создают панику с воздушными объектами для отвлечения внимания
Паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва «Северного потока». Такого мнения придерживается бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Об этом он написал в Twitter.
Экс-сотрудник АНБ отметил, что ему хотелось бы, чтобы воздушные объекты оказались связаны с инопланетянами, но это не так.
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«Это всего лишь старая искусственно вызванная паника, <…> гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля „Северный поток“)» — высказал свое мнение Сноуден.
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Военные США сбили в небе над Аляской, Канадой и озером Гурон неопознанные летательные аппараты. Позже их внеземное происхождение допустил начальник североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк. Окончательный вердикт по этому вопросу должна вынести разведка и контрразведка, добавил высокопоставленный военный.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена НЛО».
США
Газопровод Северный поток — 2
Канада
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