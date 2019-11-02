Сноуден объяснил нежелание общаться с журналистам из России

Бывший сотрудник АНБ столкнулся с «серьезной угрозой». Именно из-за этого он не желает, чтобы его показывали по телевизору или узнавали в московском метро.

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«Дело не в „российской прессе“, а в здравом смысле: я предпочитаю приватность и свободу, а не известность и узнаваемость в метро», — написал Сноуден.

Поэтому он попросил постараться понять его точку зрения и в дальнейшем не беспокоить.

Сноуден живет в столице шесть лет, но за это время не дал ни одного интервью российским СМИ. Тем не менее он опубликовал книгу и несколько раз обсуждал ее выход в свет с зарубежными журналистами.

Ранее Сноуден рассказал, что его узнают на улицах только несколько раз в год, даже если он не надевает очки. Поэтому бывший сотрудник ЦРУ начал вести в Москве более свободную жизнь: ездить на метро и ходить в рестораны.

В июне 2013-го Сноуден передал американским газетам секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в китайский Гонконг, а оттуда — в Москву. В России ему выдали временный вид на жительство. Его один раз продлевали, очередной срок истекает в 2020 году.