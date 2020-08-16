Сноуден может вернуться в США

Анатолий Кучерена, адвокат Эдварда Сноудена, готов обсудить со своим подзащитным возвращение в США. О возможном помиловании беглого американца ранее заявил Дональд Трамп.

«Реакция (на новость о помиловании — прим. ред.) будет хорошая, я знаю, потому что Эдвард очень любит свою страну и, конечно, он скучает по родине, родным, близким», — прокомментировал ситуацию «Интерфаксу» Анатолий Кучерена.

Он также добавил, что сейчас находится в отпуске и пока не обсуждал этот вопрос со Сноуденом. Но постарается связаться с ним в ближайшее время.

При этом Кучерена пояснил, что «не может быть речи» о помиловании, ведь Сноуден не преступник.

«Он действовал в интересах не только американских граждан, но и всего человечества», — уточнил Анатолий Кучерена.

По словам адвоката, за все годы работы со Сноуденом он ни разу не усомнился в его честности и порядочности.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть вопрос о помиловании беглого сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Он добавил, что в его администрации еще не пришли к единому мнению по поводу Сноудена.