Сноуден готов вернуться в США и выставил ряд условий. Но их не выполнят

В своем интервью Национальному общественному радио США Эдвард Сноуден подтвердил, что не против предстать перед американским судом, но только если это будет справедливый и объективный суд. Бывший сотрудник АНБ также исключил возможность возвращения на родину только ради того, чтобы выслушать приговор.

При этом участвующие в суде присяжные должны получить доступ ко всем секретным сведениям, которые были у Сноудена и которые он обнародовал, считает экс-разведчик. Это необходимо, чтобы присяжные могли правильно оценить мотивы бежавшего в Россию американца.

«Не может быть справедливого суда по поводу раскрытия секретных данных, если присяжные не знают, о чем именно речь и не могут оценить, правильно было раскрывать эту информацию или нет», — заявил Сноуден.

Пойдет ли суд на условия американца, чтобы вернуть его в Штаты? Политолог из США Стефан Эберт уверен, что этого не будет. «Краем уха об этом сегодня узнал. Если честно, я подумал, что он сошел с ума», — поделился Эберт с «360».

«Конечно, у нас будут говорить, что судебная система в порядке. Что судить будут объективно и обращаться с ним будут как со всеми. Но рассчитывать на поблажки не стоит», — говорит политолог. По мнению Эберта, Сноудену не помогут ни Трамп, ни общественный резонанс. В какой-то момент американец стал очень известен, но сейчас его слава поутихла. Кроме того, в США отношение к нему изначально было противоречивым.

«Общественный резонанс? С самого начала американцы разделились на два лагеря. Одни верят, что им нужно знать правду, а другие считают его изменником», — рассказал Эберт.

В конце концов, он обыкновенный работник. И его просто будут судить как любого изменника Стефен Эберт.

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Согласно докладу Пентагона, Сноуден, предположительно, похитил почти два миллиона секретных файлов, Этой информации слишком много для восприятия и обработки одним человеком, сообщил «360» американский политолог Эндрю Корыбко. По его словам, Сноуден сам не мог справиться с этим массивом, поэтому и слил данные команде журналистов. И даже они до сих пор не опубликовали полностью всю информацию. Смогут ли присяжные оценить такой объем?

Корыбко также не верит, что суд пойдет навстречу Сноудену и допустит присяжных к уязвимой информации. Более того, сам экс-разведчик, вероятно, в это не верит, предположил политолог.

Это считается вопросом национальной безопасности. Правительство США относится к этому делу как к засекреченному, а потому присяжных не допустили бы даже на слушания. И уж тем более им не покажут содержание секретных материалов Эндрю Корыбко американский политолог.

Возможно, слова Сноудена — это попытка управлять имиджем, стать популярнее в глазах общественности. Одно понятно точно: секретные документы никто не станет показывать присяжным.

Корыбко уверен, что Сноуден не вернется в США по собственной воле, а если это случится, то в суде он будет признан виновным. Из-за характера преступлений заниматься Сноуденом будет не обычный гражданский суд, а, вероятно, военный трибунал.