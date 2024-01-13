Мир 13 января 2024, 15:49 Снотворное и алкоголь. Полиция Турции раскрыла новые подробности гибели российской туристки в Кемере Полиция Турции не нашла подозрительных обстоятельств в гибели туристки из РФ Unsplash

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Полиция Антальи нашла рядом с телом погибшей в Кемере российской туристки пустые упаковки из-под снотворного и бутылки с остатками алкоголя. Об этом сообщило РИА «Новости».

Турецкие правоохранители приступили к расследованию смерти 40-летней женщины, которая исчезла 4 января. Каких-либо подозрительных обстоятельств в гибели россиянки полиция не обнаружила.

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«Начато расследование в отношении пропавшей без вести в Кемере Надежды Ярыгиной», — указали правоохранители.

Тело россиянки обнаружили 12 января. Рядом с ним лежали личные вещи, в том числе деньги, сигареты, очки и пустые пачки снотворного. Упаковки от препаратов правоохранители также нашли в номере отеля, в котором жила женщина.

«Тело обнаружено целым, нижнее белье женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено», — добавили в полиции.

Погибшая российская туристка прилетела в Кемер из Кирова 31 декабря. В январе женщина ушла одна в горы и не вернулась.