Организованная властями республик Прибалтики кампания по сносу памятников советским воинам-освободителям и дискриминации русскоязычного населения окончательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности. Подобное неприемлемое поведение скажется на отношении стран с Россией, которая подготовит ответ в политической и экономической областях. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что по решению властей в Риге начался снос монумента освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Собравшиеся на месте жители столкнулись с диким отношением сотрудников полиции.

«Это очередной пример вандализма на государственном уровне, надругательства над памятью советских воинов, включая русских и латышей, победивших фашизм», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что русскоязычные жители Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет сталкиваются с дискриминацией. Теперь со стороны местных политиков звучат призывы к депортации нелояльных русских, выдвигаются идеи ограничить возможность россиян въезжать в страны Европы. Все это можно считать проявлением ксенофобии и ненависти к России.

В республиках также ввели жесткую цензуру русскоязычных СМИ, закрываются учебные заведения, где образование ведется на русском языке. Такое поведение нарушает пункты Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам и других международных соглашений. Но никаких мер к властям стран Балтии европейские политики не применяют.

Россия не хочет отвечать на такое поведение варварскими методами, которые используют Латвия, Литва и Эстония. Но подобное поведение неприемлемо и скажется на двусторонних отношениях с республиками. Российская сторона примет меры, лежащие в политической и экономической плоскостях.