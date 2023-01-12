Мир 12 января 2023, 15:45 Снос памятников на Украине сочли маневром для отвлечения внимания от поражений Советник врио главы Херсонской области Малькевич: сносом памятников отвлекают внимание Скриншот с видео / YouTube

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Декоммунизация Украины и снос памятников в частности — не более, чем попытка отвлечь внимание от провалов ВСУ. Такое заявление сделал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич. Его процитировал ТАСС.

Также он заявил, что сносом памятников вымещают обиду за поражения.

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Эту месть будут вымещать на памятниках, на истории. Больше ничего сделать не могут», — сказал Малькевич.

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По его мнению, текущее устранение скульптур — только начало большого процесса. Он предположил, что скоро на Украине начнется «окончательный памятникопад». С его помощью власти этой страны попытаются отвлечь население от сдачи Соледара.

Малькевич отметил, что снос памятников деятелям истории и культуры времен СССР и Российской империи — не единственное проявление декоммунизации. Он отметил, что на Украине массово переименовывают улицы и уничтожают русскоязычную литературу. Кроме того, он уличил правительство восточноевропейской страны в искажении истории через фильмы, создаваемые на бюджетные деньги.