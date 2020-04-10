Снос памятника маршалу Коневу в Чехии сочли оскорбительным в Совфеде

По его мнению, «действия Праги невозможно расценивать иначе, как аморальные, кощунственные и абсолютно политизированные».

«Памятник Коневу установлен в благодарность за то, что он и его однополчане спасли столицу тогдашней Чехословакии во время пражского восстания от полного уничтожения нацистами», - убежден Косачев.

Он добавил, что «этот город существует исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев» и «все, что происходило потом в истории Чехословакии, в отношениях между нашими странами, можно обсуждать, но это было потом».

«Поэтому это безобразно и отвратительно, это заслуживает политического осуждения», — заключил Косачев.

Ранее стало известно, что власти Чехии отказались передать России демонтированный памятник. В чешском МИДе и Минобороны заявили, что монумент принадлежит району Прага-6, и муниципальные власти намерены разместить его в еще не открытом Музее ХХ века.