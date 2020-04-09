Снос памятника Коневу оскорбил бывшего президента Чехии

По информации «Царьграда», экс-лидер назвал снов памятника огромным ущербом для имиджа страны на международной арене.

«Скрытно проведенный без предупреждения [общественности] под прикрытием действующего [в Чехии] из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации снос памятника маршалу Коневу — акция старосты Праги-6 Коларжа, демонстрирующая наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению», — отметил Клаус.

Ранее Наталия Конева отреагировала на демонтаж памятника отцу.