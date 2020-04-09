    09 апреля 2020, 10:39

    Снос памятника Коневу оскорбил бывшего президента Чехии

    Ольга Ситникова

    Бывший глава Чехии Вацлав Клаус возмутился из-за демонтажа памятника советскому маршалу Коневу. Власти района Прага-6 недавно тайно убрали его. Об этом сообщил ТАСС.

    По информации «Царьграда», экс-лидер назвал снов памятника огромным ущербом для имиджа страны на международной арене.

    «Скрытно проведенный без предупреждения [общественности] под прикрытием действующего [в Чехии] из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации снос памятника маршалу Коневу — акция старосты Праги-6 Коларжа, демонстрирующая наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению», — отметил Клаус.

    Ранее Наталия Конева отреагировала на демонтаж памятника отцу.