Снос памятника Коневу оскорбил бывшего президента Чехии
Бывший глава Чехии Вацлав Клаус возмутился из-за демонтажа памятника советскому маршалу Коневу. Власти района Прага-6 недавно тайно убрали его. Об этом сообщил ТАСС.
По информации «Царьграда», экс-лидер назвал снов памятника огромным ущербом для имиджа страны на международной арене.
«Скрытно проведенный без предупреждения [общественности] под прикрытием действующего [в Чехии] из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации снос памятника маршалу Коневу — акция старосты Праги-6 Коларжа, демонстрирующая наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению», — отметил Клаус.
Ранее Наталия Конева отреагировала на демонтаж памятника отцу.