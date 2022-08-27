Снос монумента освободителям Риги потребовали остановить в ООН

Комитет по правам человека ООН обратился к Латвии с требованием остановить демонтаж воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщило агентство «Минск-Новости».

«Просьба воздержаться от демонтажа памятников, являющихся предметом настоящего разбирательства», — сказано в тексте документа.

Уточняется, что те части монумента, которые уже успели убрать, необходимо сохранить до окончания разбирательства. Комитет выпустил постановление об этом 26 августа.

Латвийские власти начали демонтаж памятника 23 августа. По данным СМИ, они проигнорировали решение комитета и продолжили свои действия.

Мэр Риги Мартиньш Стакис объявил о готовящемся сносе монумента еще 3 августа. Он уточнил, что памятник разберут, а потом уничтожат, так как он не представляет художественной ценности.