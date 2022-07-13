СNN: телохранитель Байдена подрался с женщиной в баре Иерусалима в ожидании босса
СNN: телохранителя Байдена выслали из Израиля после драки с женщиной
Сотрудник Секретной службы США и телохранитель американского лидера Джозефа подрался с женщиной в одном из баров Иерусалима, за что был выгнан из Израиля в Штаты. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на ведомство.
Американец прибыл в Иерусалим заблаговременно до прибытия Байдена в Израиль.
«Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений», — сообщили представители Израиля.
По их словам, напавший на женщину уже вернулся в США.
У Байдена на ближайшие дни запланировано турне по странам Ближнего Востока. Оно пройдет с 13 по 16 июля. Президент США помимо Израиля намерен посетит Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
О прибытии Байдена в Иерусалим RT сообщил днем 15 июля. По данным издания, самолет американского президента приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона