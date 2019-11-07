Снят запрет на выращивание сахарного тростника в Амазонии

Тростниковый сахар используют для производства этанола. Однако в 2009 году президент Инасиу Лула да Силва запретил эту деятельность. Он опасался, что в регионе могут исчезнуть леса и сократится количество земли, на которой можно выращивать продовольственные культуры.

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Теперь же запрет отменен. В министерстве сельского хозяйства Бразилии уверены, что снятие ограничений не ставит под угрозу сохранение флоры двух регионов. По мнению сотрудников ведомства, закон 2009 года устарел, после него чиновники разработали новые документы.

В то же время союз местных природоохранных групп Observatorio do Clima заявил, что правительство в очередной раз подвергает опасности хрупкие экологические зоны. Из-за такого решения может пострадать репутация Бразилии как страны, думающей об устойчивом развитии в сфере производства этанола.

В сентябре площадь с полностью вырубленным лесным покровом в Амазонии увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные привел Институт человека и окружающей среды Амазонии со ссылкой на данные спутниковой съемки. Леса Амазонии считаются легкими планеты. Однако в августе в этой местности были сильные пожары.