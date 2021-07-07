Авиаудар военных Афганистана по позициям «Талибана» сняли на видео

Военная авиация Афганистана нанесла ракетный удар по позициям радикального движения «Талибан»* в городе Файзабад провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном. Видео с места событий опубликовало министерство обороны страны на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что в результате удара убиты семь сторонников радикального движения, четверо получили ранения. Уничтожен крупнокалиберный пулемет ДШК, а также склад с оружием и боеприпасами.

Талибы* активизировались в Афганистане после начала вывода американских военных из страны. Боевики вступили в противостояние с правительственными силами и начали захватывать новые территории.

В среду, 7 июля, постоянный представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов запросил страны-участницы организации о помощи в укреплении границ с Афганистаном. Он пояснил, что речь идет о сложных участках в горной местности. Через них талибы могут перейти границы и пойти дальше.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва намерена использовать свою военную базу на таджикско-афганской границе для защиты союзников по ОДКБ от внешней угрозы.

* «Талибан» — запрещённая в России террористическая организация.