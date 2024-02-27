Мир 27 февраля 2024, 08:53 «Снял целый караул». ВСУ мобилизовали осужденного за дезертирство украинца РИА «Новости»: осужденного за дезертирство украинца мобилизовали в ВСУ Unsplash

Читать 360tv в

Украинский военнопленный заявил, что его призвали в армию вопреки тюремному сроку за дезертирство и лечению в психиатрической больнице. Командование не смутило прошлое мобилизованного. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я думал, что я не пойду служить, потому что я не являюсь военнообязанным. С 1996 по 1997 год, когда я служил „срочку“, я дезертировал. То есть снял целый караул, но там не убил никого, просто забрал автоматы и ворвался в дом», — сказал он.

Реклама

Мужчину осудили по четырем статьям уголовного кодекса. Его приговорили не только к тюремному сроку, но и к году лечения в Республиканской психиатрической больнице строгого режима. Несмотря на это, весной 2023 года украинец получил повестку, а в августе поехал на полигон. Он предупредил замполита и других офицеров о своем прошлом, но его признали годным к службе.

Генпрокуратура подтвердила массовое дезертирство в Вооруженных силах Украины. Только по официальным данным в 2023 году сбежали более 4,6 тысячи военнослужащих, временно оставили часть почти 11 тысяч бойцов.