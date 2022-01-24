Россия якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия», полагают правительственные чиновники Великобритании, сообщила Times. По их мнению, в случае введения Западом санкций из-за эскалации на Украине, РФ сократит поставки газа в Европу.

Британские министры правительства, как указано в материале, ранее участвовали на встрече, где говорилось о влиянии возможного уменьшения поставок газа из России на цены в Великобритании. Страна, как предупредили министров, может столкнуться с «рекордными» ценами на газ и бензин.

Неназванный высокопоставленный чиновник заявил газете, что Великобритания почти не импортирует российский газ, но, как и все страны, Соединенное Королевство подвержено риску роста оптовых цен. Это, по его словам, станет серьезной проблемой, «если Россия в дальнейшем ограничит поставки».

Другие страны зависят от российского газа больше, чем Великобритания, отмечено в материале. В частности, в Германию из России поступает порядка 40% поставок, «почти полностью зависят» от газа Швеция и Финляндия. Представитель британского правительства сообщил, что Соединенное Королевство за 2020 год получило меньше 3% газа из России.

Источник газеты отметил, что энергетическая ситуация связана не с вопросом надежности поставок, а с высокими мировыми ценами на газ.

Газета Financial Times на прошлой неделе сообщила, что США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Евросоюз в случае конфликта на Украине. В Белом доме, как писала газета, намерены провести также переговоры и с другими странами, в которых идет добыча природного газа.