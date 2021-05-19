В ООН объяснили причину снижения доверия к СМИ

Доверие к СМИ снижается в тех странах, где власть критикует неугодных журналистов, манипулирует выдачей лицензий на вещание, и где изданиям трудно выживать в обычной бизнес-модели. Об этом сообщили в Twitter ООН.

«Усиление критики в адрес СМИ со стороны политиков ведет к еще большей их самоцензуре и подрывает доверие к СМИ», — сказано в опубликованной презентации.

Это выдержки из доклада «Глобальные тенденции в области свободы выражения мнений и развития средств массовой информации», выпущенного в 2018 году.

В нем говорится и о разрушении бизнес-моделей изданий, из-за чего растет их зависимость от государственных и корпоративных субсидий.

«Политические и экономические интересы продолжают играть важную роль при принятии решений о выдаче лицензий на вещание», — сетовали авторы доклада.

В апреле «Репортеры без границ» обнародовали рейтинг свободы прессы. Лучшими для работы журналистов оказались Норвегия, Финляндия и Швеция (первые три места рейтинга). Большие проблемы со свободой СМИ выявили на Украине (97 место), в России (150), Белоруссии (158), Китае (177), Северной Корее (179).