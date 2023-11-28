Мир 28 ноября 2023, 13:43 Снижение уровня патриотизма признали на Украине Blооmberg: на Украине снизились уровень патриотизма и рейтинг Зеленского Unsplash

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Сплоченность украинцев во время боевых действий заканчивается, заявил глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Его слова привело агентство Blооmberg.

Помимо прочего, в украинском обществе снизился уровень патриотизма. В мае прошлого года 68% жителей Украины считали нужным оставить все разногласия, но сейчас этот показатель упал до 25%, подчеркнул Паниотто.

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Он также признал снижение уровня одобрения президента Владимира Зеленского. Эксперт назвал затухание первоначального патриотизма нормальным явлением.

«Эффект сплочения вокруг флага заканчивается», — сказал Паниотто.

Украинцы все больше испытывают усталость, отчаяние и разочарование из-за неудачного контрнаступления и отсутствия перспектив на скорейшее окончание конфликта, сообщили «Известия».

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон счел, что скоро жители Украины поймут, что совершили ошибку, доверившись США. На этом фоне Зеленскому следует задуматься о собственной безопасности.