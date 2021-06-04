Снижение продолжительности жизни зафиксировали в Италии

Итальянская ассоциация изучения населения провела исследование и выяснила, что в стране снизился уровень продолжительности жизни. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В 2018 году в Италии показатель продолжительности жизни превысил 83 года. Однако из-за пандемии коронавируса цифры изменились. Уровень продолжительности жизни снизился до 81,98 года.

По данным издания, в последние годы численность населения страны поддерживается прежде всего за счет иммигрантов. За 20 лет число живущих в Италии иностранцев возросло в четыре раза. Оно составляет 8,8% населения.