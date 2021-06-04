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    04 июня 2021, 20:50

    Снижение продолжительности жизни зафиксировали в Италии

    Артур Блянихов

    Итальянская ассоциация изучения населения провела исследование и выяснила, что в стране снизился уровень продолжительности жизни. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    В 2018 году в Италии показатель продолжительности жизни превысил 83 года. Однако из-за пандемии коронавируса цифры изменились. Уровень продолжительности жизни снизился до 81,98 года.

    По данным издания, в последние годы численность населения страны поддерживается прежде всего за счет иммигрантов. За 20 лет число живущих в Италии иностранцев возросло в четыре раза. Оно составляет 8,8% населения.