Снижение коэффициента распространения коронавируса зафиксировали в Италии

В Италии во всех провинциях и областях зафиксировано снижение коэффициента заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, коэффициент распространения коронавируса снизился в среднем с 0,72 до 0,68. Ни в одном регионе Италии не зарегистрировано превышения уровня в 1. Минздрав уточнил, что сейчас в стране инфекцией заражено 205 тысяч пациентов. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 1968 человек.