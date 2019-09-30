  • Снимок «двухмерного» здания озадачил пользователей Сети

    30 сентября 2019, 11:49

    Наза Салех Захи

    Необычным образом на фотографии получилось здание в городе Хэррисон (штат Нью-Йорк). На снимке оно показалось пользователям Reddit двухмерным.
    Снимок «двухмерного» здания озадачил пользователей Сети | Изображение 1
    Источник фото: pillow_fite / Reddit

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    Посмотрев на снимок, некоторые люди предположили, что автор использовал фотошоп для его ретуши. Однако другие юзеры решили проверить подлинность фото с помощью сервиса Google Street View. Здание там выглядело точно так же, как и у автора Reddit.

    Пользователи в итоге выяснили, что дом сверху выглядит как трапеция. Две стороны у него оказались параллельны, а две другие — нет. Поскольку одна из сторон сооружения не перпендикулярна улице, то человеку, который стоит лицом к фасаду может показаться, что оно двухмерное.

    Многие юзеры после того, как убедились в реальности фотографии, не смогли представить здание трехмерным.

    «Признаться честно, я не ожидал, что такое может быть», — написал пользователь под ником Lord_Farquad_3.
    «Кто-нибудь, пожалуйста, опубликуйте здание в трехмерном варианте. Мой мозг сейчас вскипит», — обратился с просьбой Nyhfy.

    Пост со снимком необычного дома получил 30 тысяч лайков и 700 комментариев.