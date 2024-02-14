14 февраля 2024, 21:49
«Снимите розовые очки». Маневры России вызвали панику на Украине
Экс-майор Гетьман: для ВСУ сложилась крайне опасная ситуация на фронте
Вооруженные силы Украины столкнулись с крайне опасной ситуацией на фронте. Об этом отставной майор ВСУ Алексей Гетьман заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Надо понять, что мы находимся в крайне опасной ситуации. Тут нужно задавать вопрос не о том, когда мы пойдем в мощные контрнаступления. <…> Давайте снимем розовые очки и закончим разговоры о том, что мы вскоре победим», — сказал он.
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По словам эксперта, сейчас украинским военнослужащим нужно задуматься о том, как удержать оборону. Вопрос о контрнаступлении сейчас не стоит, резюмировал Гетьман.
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее посетил украинские подразделения в районе Авдеевки и назвал оперативную обстановку чрезвычайно тяжелой. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами с комплектованием и управлением.
ВСУ
Украина
Александр Сырский
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