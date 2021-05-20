Снимавшуюся голышом в Дубае украинку избили и изнасиловали

Украинская модель Наталья Чуприна, принимавшая участие в скандальной «голой» фотосессии в Дубае, рассказала, что по возвращении на родину ее избили и изнасиловали. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Наталья вернулась из ОАЭ в Днепр и там познакомилась с мужчиной. Поначалу они хорошо общались, но когда разговор зашел о съемке в Дубае, тон сменился. Мужчина начал читать девушке нотации, что она занимается не тем, чем нужно. Модель решила, что свидание пора заканчивать, потому что не хотела, чтобы с ней общались в грубой форме.

«Меня после этого избили и изнасиловали. Проблема была в том, что это был частный дом», — рассказала украинка.

Девушка отметила, что насильник давно знал о ней через знакомых и следил за тем, как разворачивалась дубайская история. При встрече мужчина соврал ей о своем месте работы и семейном положении.

В начале апреля Наталью и еще 11 украинок задержали в Дубае после того, как девушки приняли участие в «голой» фотосессии на балконе одной из высоток. По законам ОАЭ публично демонстрировать свои прелести недопустимо. Позже всех девушек депортировали. По подозрению в причастности к организации фотосъемки был задержан и россиянин Алексей Концов, который выложил в своей соцсети снимок с голыми дамами.