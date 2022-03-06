«Снимают и выбрасывают шевроны». Народная милиция ЛНР показала брошенные ВСУ документы и оружие

Отступающие украинские войска бросают на позициях оборудование, экипировку и вооружение, например, противотанковые управляемые ракеты NLAW и противобункерные гранатометы SMAW-D. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, среди брошенных образцов есть тепловизионные прицелы Archer. Их в большом количестве обнаруживают подразделения НМ ЛНР на позициях ВСУ.

Филипоненко обратил внимание, что украинские военные также оставляют и свою боевую документацию, журналы боевых действий, рабочие карты командиров подразделений ВСУ, штатно-должностные книги, боевые распоряжения и многое другое.

«Многие украинские солдаты стремятся максимально скрыть свое отношение к подразделениям, в которых они проходят службу, в связи с чем снимают и выбрасывают шевроны родов войск и своих подразделений», — заключил представитель Народной милиции.

По его словам, это говорит о том, что украинские солдаты не хотят погибать, выполняя приказы руководства, и готовятся к тому, чтобы сложить оружие.