Снежный апокалипсис и транспортный коллапс. США остались без самолетов и без света
Снегопады и сильные ветра оставили без электричества более 200 тысяч человек в нескольких американских штатах. Об этом сообщила телекомпания CNN.
По информации телекомпании, перебои с подачей электричества наблюдаются сразу в нескольких штатах страны, в числе которых Висконсин, Кентукки, Индиана, Мичиган.
По данным сайта FlightAware, который занимается отслеживанием передвижения воздушных судов, из-за снегопадов и сильных ветров в среду в США были задержаны более 1,4 тысячи внутренних и международных рейсов. Еще около 100 рейсов были отменены.
В четверг, 28 ноября, в США празднуют День благодарения, который является выходным днем. Обычно в преддверии этого торжества транспортная система в Штатах бывает сильно загружена.
Жители США публикуют в Сети фотографии и видеозаписи заметенных снегом домов и улиц.