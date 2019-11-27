Снежный апокалипсис и транспортный коллапс. США остались без самолетов и без света

По информации телекомпании, перебои с подачей электричества наблюдаются сразу в нескольких штатах страны, в числе которых Висконсин, Кентукки, Индиана, Мичиган.

По данным сайта FlightAware, который занимается отслеживанием передвижения воздушных судов, из-за снегопадов и сильных ветров в среду в США были задержаны более 1,4 тысячи внутренних и международных рейсов. Еще около 100 рейсов были отменены.

В четверг, 28 ноября, в США празднуют День благодарения, который является выходным днем. Обычно в преддверии этого торжества транспортная система в Штатах бывает сильно загружена.

Жители США публикуют в Сети фотографии и видеозаписи заметенных снегом домов и улиц.