Снежная лавина сошла в Турции. Погибли 23 человека

Две лавины сошли в Турции. Жертвами стихии стали 23 человека, многие еще остаются под завалами снега. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

О пострадавших сообщило издание NTV со ссылкой на слова губернатора региона Мехмета Эмина Бильмеза. По его словам, во время схода лавины погибли девять местных жителей, восемь жандармов, три охранника и трое пожарных.

Видео с места ЧП появилось на YouTube. На кадрах людям помогают выбраться из сугробов. Пострадавших уводят на скорых в больницы.

Первая волна снега обрушилась на микроавтобус с пассажирами 5 февраля в провинции Ван Меки Арвас. В результате погибли четыре пассажира. Травмы получили пять человек. Два пассажира пропали, и на их поиски отправились около 300 спасателей.

Во время поиска сошла вторая лавина. Под снегом оказались пять машин и сотрудники экстренных служб. По последней информации, пострадали порядка 53 человек. Поисковые работы продолжаются.