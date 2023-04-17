Мир 17 апреля 2023, 10:10 Снежная буря парализовала движение транспорта в Астане РИА «Новости»: в Астане из-за метели задержали общественный транспорт и вылеты самолетов Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны

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Столицу Казахстана накрыла метель, которая продолжается уже третий день. За это время выпало 37,6 миллиметра осадков при месячной норме 22 миллиметра, движение транспорта в городе парализовано, написало РИА «Новости».

Общественный транспорт из-за обильного снегопада, метели и гололеда задерживается. Не смогли вовремя вылететь несколько самолетов. По данным онлайн-табло международного аэропорта Астаны, задержаны восемь авиарейсов.

«В связи с ухудшением погодных условий скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена», — указано в сообщении столичного оператора по управлению транспортным комплексом ТОО City Transportation Systems.

Детей из-за погодных условий перевели на дистанционное обучение. Коммунальщики работают в усиленном режиме.

На дорогах города образовались пробки, по данным департамента полиции, за минувшие сутки произошло 144 ДТП, пострадали два человека. Выезд из Астаны по основным автомобильным трассам ограничили.