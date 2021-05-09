«Снесите памятники тогда». Полиция в Киеве докопалась до бабушек с портретом Жукова

Полицейские в украинской столице хотели задержать двух бабушек-ветеранов, которые 9 мая пришли в парк Вечной Славы с портретом маршала Георгия Жукова. Но за пожилых женщин заступились другие люди, которые пристыдили стражей порядка, сообщила «Страна.ua».

Сотрудники полиции в Киеве попытались задержать двух бабушек в платках и с медалями после того, как на них пожаловались двое неизвестных. Но люди встали на защиту пожилых дам. Прохожие окружили бабушек и начали осуждать сотрудников полиции.

«Снести памятники тогда здесь, на аллее, все вообще. <…> Если наследники этих героев, что им делать. Кто вам, Бандера родственники или кто?» — возмутилась одна из женщин.

«Жуков вас защищал, чтоб вы родились!» — крикнула полицейским другая киевлянка.

«Жуков, кстати, репрессирован был теми же коммунистами», — сказал мужчина в толпе.

Люди в парке после этого начали петь «Катюшу».

Полицейские все же решили отойти, но продолжали наблюдать за бабушками неподалеку.

Днем 9 мая в том же парке в Киеве подросток в балаклаве крикнул ветерану нацистское приветствие. Эту провокацию на День Победы устроили украинские ультраправые.

А в Одессе сегодня радикалы атаковали женщину, участвовавшую в акции «Бессмертный полк», которая тоже держала в руках портрет Жукова. Все это переросло в массовую драку, а женщину в итоге задержала полиция.