Мир 06 августа 2023, 03:12 Снегоуборочную технику вывели на улицы немецкого города Süddeutsche Zeitung: в немецком городе Ройтлинген выпало 30 сантиметров града Pxhere

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В немецком Ройтлингене выпало 30 сантиметров града. Коммунальным службам пришлось из-за непогоды вывести на улицы города снегоуборочную технику. Об этом сообщил Süddeutsche Zeitung.

Центр города в Баден-Вюртемберге (юго-запад Германии) гроза второго уровня опасности накрыла в пятницу, 4 августа. На улице пошел град. Слой выпавших осадков составил 30 сантиметров в высоту.

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Лед быстро таял из-за чего потоки воды с листвой забили ливневую канализацию. Это привело к затоплению нескольких подземных автостоянок, а также подвалов. Близлежащая река ненадолго вышла из берегов.

На городских дорогах образовались огромные ледяные глыбы. Для борьбы с ними местным коммунальщикам пришлось вывести на улицу снегоуборочную технику. К ликвидации последствий непогоды привлекли свыше 200 специалистов дорожных служб.

Град обрушился на село Черниговское и другие пригороды Апшеронского района в Краснодарском крае 3 августа. Некоторые градины напоминали по размеру теннисный мяч или яйцо. Жители села Пригорное поделились с «360» кадрами необычных осадков. Одна из жительниц рассказала, что непогода настигла их во время отдыха на реке.