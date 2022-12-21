Мир 21 декабря 2022, 03:16 Снегопады оставили без света почти 10 тысяч домов в Японии Tohoku Electric Power: почти 10 тысяч домов в Японии остаются без света из-за снегопадов Unsplash

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Жители почти 10 тысяч домов остаются без света из-за обрушившихся на Японию снегопадов. Непогода накрыла префектуру Ниигата, сообщила энергетическая компания Tohoku Electric Power.

Всего в префектуре обесточены 9,8 тысячи жилых домов. Также местные власти перекрыли ряд скоростных дорог, что привело к затруднению движения машин. На нескольких направлениях остановили сообщение поездов. Снег с дорог убирают в том числе бойцы Сил самообороны Японии.

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В результате сильных снегопадов погиб один человек. Полицейские нашли 73-летнего мужчину мертвым в сугробе. Японец забрался на крышу, чтобы очистить ее от снега, но сорвался вниз.

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Еще пять жителей Ниигаты пострадали. Непогода достигла побережья Японского моря в середине декабря. В некоторых префектурах высота сугробов достигла рекордных двух метров.

Более 800 автомобилей оказались заблокированы на трассе, проходящей через города Касивадзаки и Нагаока. Некоторым водителям пришлось простоять в пробке почти сутки. Затор практически полностью удалось ликвидировать.