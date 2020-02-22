Снег в Москве может растаять за субботу

Леус уточнил, что «вчера метеостанции показывали всего 2 сантиметра, но, учитывая, что он лежит местами, то, скорее всего, растает».

Ранее синоптики рассказали, что резкое потепление пришло ненадолго: в начале следующей недели похолодает обратно. Начиная со вторника, температура в некоторые дни будет достигать отрицательной отметки.

Также в этом году весна наступит раньше обычного. Обычно теплеть начинает в середине марта, но в этот раз это произойдет быстрее.