Мир 24 января 2023, 03:20 СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла «Страна.ua»: СНБО ввел санкции против племянника патриарха всея Руси и других деятелей РПЦ РИА «Новости»

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Совет национальной безопасности и обороны Украины против 22 деятелей Российской православной церкви, сообщило издание «Страна.ua». Среди них — ряд митрополитов, а также племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В списке также оказались патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

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Под санкции Киева попали митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий и другие.

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Санкции подразумевают блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на транзит ресурсов через Украину и ряд других ограничений.

Власти Украины хотят тотального контроля над религией, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). На Украине заводят уголовные дела на священнослужителей канонической УПЦ по надуманным причинам.