СНБО Украины ввел «максимальные санкции» против Януковича и других экс-чиновников

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины объявил «максимальные санкции» против бывшего президента страны Виктора Януковича. Помимо него в ограничительный список попал целый ряд экс-чиновников.

«Я зачитаю сейчас список лиц, против которых государство Украина ввело максимальный объем санкций, предусмотренные действующим законодательством: Абисов Сергей Вадимович, Азаров Николай Янович, <…> Янукович Виктор Федорович», — перечислил секретарь СНБО Алексей Данилов. Цитату привело РИА «Новости».

По словам Данилова, объявленные ограничительные меры уже начали действовать. Кроме того, под санкции попали экс-правоохранители, «предавшие присягу» и работающие в России или Крыму. Всего в озвученный секретарем ведомства список включили 28 фамилий. Теперь органы госвласти Украины изучат все решения и указы, подписанные Януковичем.

«Сегодня все органы власти, которые имеют решения, которые подписаны господином Януковичем, должны сделать анализ. Если эти решения действуют, они должны проанализировать, насколько это опасно для нашей нацбезопасности», — сказал Данилов.

Ранее санкции против бывшего президента Украины продлевал Евросоюз. Действие ограничительных мер закончится 6 марта 2022 года.