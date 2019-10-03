СНБО Украины возглавил Алексей Данилов
Бывший губернатор Луганской области и экс-мэр Луганска Алексей Данилов назначен на пост главы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила «Газета.ru».
Соответствующий указ подписал лидер Незалежной Владимир Зеленский.
Ранее секретарем СНБО был Александр Данилюк, написавший заявление об отставке. Свое решение он объяснил нежеланием участвовать в «подковерных играх». 30 сентября президент Украины освободил его от должности.
«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит, и как сейчас формируется политика», — признался Данилюк.