СНБО Украины установила слежку за олигархами

За украинскими олигархами будут следить через специальную систему мониторинга. Ее запустил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что разработка системы стала необходима в рамках закона об олигархах. Документ готовят ко второму чтению, уточнил ТАСС.

«Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему», — отметил Данилов, заметив, что у нее третий класс наивысшего уровня сложности.

Предполагается, что информационно-аналитическая система в ходе работы займется мониторингом всех людей, которые должны быть под наблюдением после принятия закона об олигархах в Верховной раде. В эксплуатацию ее ввели еще в августе.

Система способна работать как с открытыми, так и с секретными документами и бумагами для служебного пользования.

«Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой», — заявили в СНБО.