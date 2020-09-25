СНБО Украины пообещал заблокировать «ВКонтакте» в ближайшее время

Украинским пользователям пообещали закрыть доступ к мобильному приложению «ВКонтакте». В СНБО намерены лишить соотечественников российской социальной сети как можно быстрее.

Проблемой заняты технические специалисты на Украине в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Об этом рассказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, которого процитировал ТАСС.

«Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен», — подчеркнул он.

В Киеве сочли, что российские соцсети могут угрожать национальной безопасности Украины. Несколько сервисов запретили еще три года назад, а в мае 2020-го Владимир Зеленский продлил действующие ограничения еще на три года.

«ВКонтакте» 12 сентября сообщила, что мобильная версия теперь доступна. Однако в СНБО объяснили это не снятием санкций, а обходом блокировки через смену прокси-серверов.

По мнению политолога Михаила Погребинского, Киев использует любую возможность, чтобы максимально ограничить контакты с РФ.