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    25 сентября 2020, 12:23

    СНБО Украины пообещал заблокировать «ВКонтакте» в ближайшее время

    Александра Ломейко

    Украинским пользователям пообещали закрыть доступ к мобильному приложению «ВКонтакте». В СНБО намерены лишить соотечественников российской социальной сети как можно быстрее.

    Проблемой заняты технические специалисты на Украине в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Об этом рассказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, которого процитировал ТАСС.

    «Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен», — подчеркнул он.

    В Киеве сочли, что российские соцсети могут угрожать национальной безопасности Украины. Несколько сервисов запретили еще три года назад, а в мае 2020-го Владимир Зеленский продлил действующие ограничения еще на три года.

    «ВКонтакте» 12 сентября сообщила, что мобильная версия теперь доступна. Однако в СНБО объяснили это не снятием санкций, а обходом блокировки через смену прокси-серверов.

    По мнению политолога Михаила Погребинского, Киев использует любую возможность, чтобы максимально ограничить контакты с РФ.

    Новости SMI.FM