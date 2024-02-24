Мир 24 февраля 2024, 18:18 СНБО Украины перестал доверять гарантиям президента США Глава СНБО Данилов выразил недоверие гарантиям США по Будапештскому меморандуму Unsplash

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Американские гарантии безопасности не представляют никакой ценности, что продемонстрировала ситуация с Будапештским меморандумом. Об этом британской газете Times заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он усомнился в том, что США выполняют подписанные их лидером Джо Байденом гарантии.

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«Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — указал Данилов.

В то же время секретарь СНБО не стал давать оценку гарантиям Великобритании.

Ранее журналисты газеты Politico рассказали об удручающей и мрачной «атмосфере разочарования» в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Руководство страны по-прежнему ждет поддержки от США, хотя в Белом доме возникли проблемы с согласованием нового пакета помощи ВСУ, указало СМИ.