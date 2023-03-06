Мир 06 марта 2023, 21:57 СНБО раскрыл дату, когда Украина решила пойти на конфронтацию с Россией Глава СНБО Данилов: Украина начала подготовку к конфликту с РФ в 2019 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина решила начать подготовку к конфронтации с Россией в декабре 2019 года после встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже. Об этом в эфире «24 Канала» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Я могу сказать: аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — заявил Данилов.

Реклама

Встреча состоялась в Париже на саммите в «нормандском формате». Президент России тогда провел ряд двусторонних переговоров, в том числе и с главой Украины Зеленским.

Реклама

Переговоры в Париже в 2019 году были посвящены мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Однако позже ряд европейских лидеров признали, что все это было фикцией, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал их «дипломатической имитацией».