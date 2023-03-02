Мир 02 марта 2023, 13:19 Снаряды повредили электросети в Полтавской и Сумской областях «Укрэнерго»: электросети в Полтавской и Сумской областях получили повреждения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вечером 1 марта в Полтавской и Сумской областях нанесли удар по сети операторов системы распределения электроэнергии. Ремонтные бригады приступили к работе, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Вчера вечером в результате обстрела повреждения на сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы», — объявили в пресс-службе.

Реклама

Дефицит мощности в энергосистеме Украины удалось устранить, последние 19 дней она работает в штатном режиме. По подсчетам «Укрэнерго», абоненты используют электричество по нормативу рабочего дня. Лимиты потребления отменили, но предупредили: если оно резко увеличится, придется их вернуть.

Ремонтные работы на крупных объектах энергетической инфраструктуры, которые пострадали от ракетных обстрелов и атак беспилотниками, еще не закончили. В компании заявили, что их продолжат, чтобы нарастить доступную мощность.

В среду, 1 марта, «Укрэнерго» заявила о повреждениях на магистральных сетях в Днепропетровской, подконтрольной части Херсонской области и ДНР, а за день до этого — о попадании в инфраструктуру и обесточивании некоторых населенных пунктов Харьковской и Сумской областей.