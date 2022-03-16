Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Васильевке в ДНР. Людей спасают из-под завалов

Украинские военные обстреляли жилой дом на улице Лесная в населенном пункте Васильевка Ясиноватского района. Под завалами находятся люди, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни. На месте обстрела работают спасатели МЧС. Подробности уточняются», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Местных жителей призвали не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрелов — не покидать убежище. По данным штаба, сейчас из-за того, что ВСУ продолжают обстрелы территории республики, оказались обесточены 76 трансформаторных подстанций, восемь котельных.

По данным Министерства угля и энергетики ДНР, без света остались 6599 абонентов в Старомихайловке, Александровке, Кременце, Петровском районе Донецка и Ясиноватском районе. Ремонтные работы проведут, как только позволит обстановка.