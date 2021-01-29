Снаряд времен ВОВ нашли во Владикавказе

По данным «Мира 24», находка была в земле, которую привезли в город для устройства газона из села Гизили. Сотрудники МЧС оцепили участок дороги, на котором находился боеприпас и вызвали саперов.

«Он не опасный, но уничтожить его нужно», — уточнил командир группы разминирования Роман Черебняков.

Снаряд вывезли на полигон, где он и будет уничтожен.