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    29 января 2021, 17:16

    Снаряд времен ВОВ нашли во Владикавказе

    Дарья Морозова

    Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на улице во Владикавказе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного Военного округа.

    По данным «Мира 24», находка была в земле, которую привезли в город для устройства газона из села Гизили. Сотрудники МЧС оцепили участок дороги, на котором находился боеприпас и вызвали саперов.

    «Он не опасный, но уничтожить его нужно», — уточнил командир группы разминирования Роман Черебняков.

    Снаряд вывезли на полигон, где он и будет уничтожен.