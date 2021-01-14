Snapchat решил навсегда заблокировать аккаунт Трампа в день инаугурации Байдена

«В интересах общественной безопасности и на основании его (Трампа — прим. ред.) попыток распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию, <…>, мы приняли решение навсегда прекратить действие его аккаунта», — сообщил представитель.

Блокировка компании произойдет 20 января. На прошлой неделе в Snapchat уже сообщали о бессрочной заморозке аккаунта Трампа. Это произошло после штурма Капитолия.

Аккаунт Трампа на YouTube тоже заблокирован, но пока на неделю. Также ему закрыли доступ к личной странице в Twitter. Соцсеть лишила его аккаунта на постоянной основе. С Facebook такая же ситуация. Кроме того, из AppStore исчез сервис микроблогов Parler, пользующийся популярностью у сторонников главы Белого дома.

Сегодня ночью Палата представителей Конгресса США отправила Дональда Трампа в отставку, уточняет «Газета.ru».