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    04 марта 2022, 18:37

    «Снайперы работают». Военнослужащий рассказал об обстановке в Волновахе

    Снайперы ВСУ обстреливают улицы Волновахи

    Максим Зинкин

    Военнослужащие украинской армии ведут активный снайперский обстрел на окраинах донецкого города Волноваха. Об этом сообщил в Telegram-канале WarGonzo журналист Семен Пегов.

    «Снайперы работают». Военнослужащий рассказал об обстановке в Волновахе

    «Постоянно простреливаются улицы. Стрелковым [оружием] снайперы работают», — заявил военнослужащий.

    Утром 4 марта официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что операция по взятию Волновахи под контроль близится к завершению. Позднее МЧС приступило к эвакуации мирного населения города.

    Народная милиция ДНР освободила Волноваху от украинских войск после нескольких дней боев. В настоящее время ДНР очищает город от мин, оставленных украинскими националистами.