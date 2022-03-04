«Снайперы работают». Военнослужащий рассказал об обстановке в Волновахе

Военнослужащие украинской армии ведут активный снайперский обстрел на окраинах донецкого города Волноваха. Об этом сообщил в Telegram-канале WarGonzo журналист Семен Пегов.

«Постоянно простреливаются улицы. Стрелковым [оружием] снайперы работают», — заявил военнослужащий.

Утром 4 марта официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что операция по взятию Волновахи под контроль близится к завершению. Позднее МЧС приступило к эвакуации мирного населения города.

Народная милиция ДНР освободила Волноваху от украинских войск после нескольких дней боев. В настоящее время ДНР очищает город от мин, оставленных украинскими националистами.