Снайпершу украинского нацбатальона ликвидировали в Мариуполе

Бойцы Народной милиции ДНР при поддержке российских военных ликвидировали в Мариуполе снайпершу. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Оперативные сводки». По словам автора ролика, снайперша причастна к убийствам семи военнослужащих.

Достоверной информации о личности женщины нет. Блогер Сергей Колясников в Telegram-канале выложил удостоверение, которое могло принадлежать убитой. Из публикации следует, что снайперша состояла в украинском националистическом батальоне «Азов»* и действовала под позывным Оса.

В паблике «Вооруженные силы Новороссии» во «ВКонтакте» не исключили, что в Мариуполе ликвидировали Елену Белозерскую. Действующий офицер Вооруженных сил Украины прославилась в западных СМИ, которым она рассказывала, что называет свою винтовку Галей и готова использовать ее для убийства людей в Донбассе.

До прихода в ВСУ Белозерская входила в состав запрещенных в России «Украинской добровольческой армии»** и «Правого сектора»***.

Официального подтверждения личности ликвидированной снайперши пока нет.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.

** «Украинская добровольческая армия» — запрещенная в России экстремистская организация.

***«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.