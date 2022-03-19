Снайпер пытался ликвидировать летчика, который посадил подбитый вертолет. Видео

Летчика, который ранее посадил подбитый вертолет, пытался ликвидировать снайпер. Это произошло во время одного из следующих вылетов.

Об сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Уточняется, что снайпер стрелял по небронированным частям вертолета, чтобы ликвидировать командира экипажа. Избежать этого помогла прицельная система, в итоге пуля застряла в ней, никто не пострадал.

Позже пулю извлекли и подарили летчику на память.

Ранее он посадил подбитый вертолет, у которого вышел из строя главный двигатель. После удачной посадки экипаж держал круговую оборону, чтобы вертолет не достался противнику.

«Мы выскочили из вертолета, упали в поле и там потихонечку перемещались. Вели беспокоящий огонь, чтобы ни у кого желания не было к нам подходить», — рассказал военный.

Также он отметил, что теперь не меняет форму — как символ удачи.