Мир 10 августа 2023, 07:09 «Сначала решение системных задач». МИД объяснил, что ради зерновой сделки должны сделать на Западе Замглавы МИД Галузин: РФ возобновит участие в зерновой сделке, если выполнят ее условия РИА «Новости»

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Россия рассмотрит возможность возобновить зерновую сделку в том случае, если ей вернут доступ к SWIFT, логистике, страхованию, запчастям и зарубежным активам. Условия реанимирования черноморских договоренностей перечислил ТАСС замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

«Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач. <…> Лишь после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями», — сказал он.

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Первоочередными задачами он назвал переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, решение проблем логистики и страхования, возобновление поставок импортных запчастей и восстановление доступа компаний к зарубежным активам.

Главной причиной приостановки зерновой сделки Михаил Галузин объявил невыполнение той части меморандума с ООН, которая касалась поставок российской сельхозпродукции. По его словам, помешало нежелание Евросоюза, США и Великобритании снять незаконные санкции.

Другим важным фактором замминистра посчитал использование черноморского коридора не в гуманитарных, а в военных целях. Михаил Галузин обвинил Украину в атаках на Севастополь, Крымский мост, кораблей и гражданских судов через эти пути.