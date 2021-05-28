Смытые огромной волной влюбленные выжили после 13 часов в ледяной пещере

Влюбленную пару спасли в Австралии после того, как их смыло огромной волной в океан. Молодые люди оказались в ловушке в пещере. Им пришлось провести 13 часов по пояс в ледяной воде.

О спасении пары рассказали сотрудники пожарно-спасательные службы Нового Южного Уэльса.

Пара отправилась на прогулку вдоль побережью залива Кэтрин-Хилл 25 мая. В какой-то момент девушка остановилась на краю утеса, чтобы сделать фото, но через считанные секунды ее смыло гигантской волной в океан. Молодой человек прыгнул следом за подругой.

Оказавшись в воде, они почти полчаса боролись с волнами и чудом не разбились о скалы. В итоге им удалось забраться в пещеру. Там по пояс в ледяной воде они провели 13 часов. После этого к ним на помощь пришли спасатели.

За помощью к экстренным службам друзья молодых людей, которые забеспокоились из-за того, что те не выходят на связь. Последний пост, который появился в соцсетях у исчезнувшей девушки, был сделан как раз на побережье, уточнила Daily Mail.

После того, как влюбленных вытащили из пещеры, их передали медикам. Те не выявили у пары серьезных травм — только порезы и царапины.