Мир 15 сентября 2023, 19:51 Смысла продолжения контрнаступления ВСУ не увидели в Киеве Украинский политолог Карасев назвал бессмысленным контрнаступление ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Стратегическое контрнаступление украинской армии продолжалось три месяца и не принесло никаких результатов. Понимание бессмысленности дальнейших действий к командованию ВСУ должно было прийти еще раньше. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев.

Он добавил, что сегодня все атаки украинских сил стали экономными и затухающими, то есть перешли из оперативно-стратегического статуса в тактический. Поэтому дальнейшее продолжение потеряло всякий смысл.

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«Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, — все, не будет больше», — заявил Карасев.

Об отказе командования украинских сил продолжать атаки при помощи боевой техники сообщила газета The Financial Times со ссылкой на аналитиков. Собеседники пояснили, что, перейдя на небольшие группы вместо крупных подразделений, ВСУ показали свою эффективность, но успеха в прорыве российской обороны таким образом им достичь не удастся.

Представитель генштаба Украины на условиях анонимности объяснил сотрудникам журнала The Economist, что отсутствие крупных атак связано с нехваткой ресурсов, которые обещал предоставить Запад.