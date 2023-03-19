Мир 19 марта 2023, 12:01 Смысл поездки Путина в Мариуполь и Крым раскрыли в США NYT назвала поездку Путина в Мариуполь ответом на ордер Международного уголовного суда РИА «Новости»

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Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь стала его ответом на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Это уже вторая поездка российского президента на освобожденные территории и самая близкая к линии боевого соприкосновения. Эти поездки оказались ответом Кремля на выданный ордер Международного уголовного суда», — заявили автор материала.

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Путин в воскресенье прибыл с визитом в Мариуполь, осмотрел некоторые районы города и поговорил с местными жителями, а к одному из них даже зашел в гости. В субботу президент посещал Крым и Севастополь.

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Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Прокурор инстанции Карим Хан заявлял, что у него этот факт вызвал сильное сожаление.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия не признает юрисдикцию МУС на своей территории, поэтому выданный ордер является ничтожным с правовой точки зрения.